Система ПВО сбивает беспилотник в Крыму и вселяет уверенность на Донбассе Юлия СоколоваВ первые часы после сообщения о том, что киевский режим попытался атаковать Крым, удар успешно отбила система ПВО, в Министерстве обороны России опубликовали подробности происшествия.