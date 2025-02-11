Система ПВО сбивает беспилотник в Крыму и вселяет уверенность на Донбассе Юлия СоколоваВ первые часы после сообщения о том, что киевский режим попытался атаковать Крым, удар успешно отбила система ПВО, в Министерстве обороны России опубликовали подробности происшествия.
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