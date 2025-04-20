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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пьер Гасли о столкновении с Цунодой: «Я оставил ему столько места, сколько мог»

Пилот «Альпин» прокомментировал инцидент с Юки Цунодой на первом круге Гран-при Саудовской Аравии, в результате которого оба пилота сошли.

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