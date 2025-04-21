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Суд назначил штраф чиновнику за драку с министром культуры Пермского края

Суд назначил штраф чиновнику за драку с министром культуры Пермского края

Суд в Перми назначил штраф консультанту отдела управления имуществом министерства культуры Илье Шаврину Пермского края по административной статье о побоях после конфликта с министром культуры региона Аллой Платоновой, сообщили в судебной инстанции.

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