В Театре наций дебютировал спектакль по роману Василия Аксенова

На сцене Театра Наций — премьера спектакля Мурата Абулкатинова «Десять посещений моей возлюбленной» по одноименному роману Василия Аксенова, одного из видных представителей деревенской прозы, сообщает «Российская газета».
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