Хайкин в 4-й раз выиграл чемпионат Норвегии с «Буде-Глимт». Это все чемпионства клуба в истории

В заключительном 30-м туре «Буде-Глимпт» разгромил «Лиллестрем» (5:2). Действующий чемпион набрал 62 очка и финишировал на первом месте в турнирной таблице, опередив ближайшего преследователя «Бранн» на 3 балла.
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