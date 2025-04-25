В своём недавнем интервью американскому журналисту Бену Шапиро глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что все выделенные США средства, исчисляемые сотнями миллиардов долларов, были строго учтены.
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