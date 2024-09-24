Не забудьте оплатить налоги

С 1 января этого года введен новый порядок уплаты физическими лицами транспортного, земельного налогов и налога на недвижимость (имущественные налоги) единым имущественным платежом на один республиканский бюджетный счет по адресу регистрации (прописки) физического лица, независимо от того, где территориально располагаются принадлежащие ему объекты .
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