Не забудьте оплатить налоги

С 1 января этого года введен новый порядок уплаты физическими лицами транспортного, земельного налогов и налога на недвижимость (имущественные налоги) единым имущественным платежом на один республиканский бюджетный счет по адресу регистрации (прописки) физического лица, независимо от того, где территориально располагаются принадлежащие ему объекты .