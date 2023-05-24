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Значение праздников Отдание Пасхи и Вознесение, чего нельзя делать 25 мая

Значение праздников Отдание Пасхи и Вознесение, чего нельзя делать 25 мая

Значение праздников Отдание Пасхи и Вознесение, чего нельзя делать 25 мая Марина ОнегинаВознесение Господне – очень значимый и большой православный праздник, благодатный день, не менее важный, нежели Светлое Воскресение Христово и Рождество.

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