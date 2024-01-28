Голосование на президентских выборах стартовало в Финляндии

В Финляндии открылось голосование на президентских выборах. Об этом сообщило РИА «Новости». Избирательные участки заработали в 10:00 по московскому времени и останутся открытыми до 21:00, после чего начнется подсчет голосов.
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