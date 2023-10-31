Макаревич* не понимает, почему его концерты отменили: “Я поддержал свою страну”

Известный российский музыкант Андрей Макаревич* вызвал недоумение у многих россиян, отправившись в тур по городам, таким как Дубай, Ташкент, Бишкек и Астана, в то время, когда на Ближнем Востоке происходят кровопролитные столкновения между арабами и евреями.
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