Макаревич* не понимает, почему его концерты отменили: “Я поддержал свою страну”

Известный российский музыкант Андрей Макаревич* вызвал недоумение у многих россиян, отправившись в тур по городам, таким как Дубай, Ташкент, Бишкек и Астана, в то время, когда на Ближнем Востоке происходят кровопролитные столкновения между арабами и евреями.