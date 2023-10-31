TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

679 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Кинжалов
    Сволочь белая, что это ты разъякался..."Я бы закрыл эту страну..." Мразь клопиная, рот свой закрой, ты никто в этой ж...“Я бы закрыл эту ...
  • Ольга Зенюк
    урод“Я бы закрыл эту ...
  • Александр Русанов
    Суди его Бог...“Я бы закрыл эту ...

Макаревич* не понимает, почему его концерты отменили: “Я поддержал свою страну”

Макаревич* не понимает, почему его концерты отменили: “Я поддержал свою страну”

Известный российский музыкант Андрей Макаревич* вызвал недоумение у многих россиян, отправившись в тур по городам, таким как Дубай, Ташкент, Бишкек и Астана, в то время, когда на Ближнем Востоке происходят кровопролитные столкновения между арабами и евреями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх