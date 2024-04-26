Сержант ВСУ "Шизик": ВС России просто обошли линию обороны, где снимал фото Зеленский

Хорошо известный в узких кругах украинский военный рассказал о провале “гениальной” линии обороны.Положение Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации совсем плохи, а “гениальная” оборонная линия оказалась никчемной, несмотря на то, что на ее возведение потратили миллиарды из бюджета страны.