На окраине Красноярска жители заметили медведя, гуляющего по крыше дома

На окраине Красноярска жители заметили медведя, гуляющего по крыше жилого дома. Об этом 31 августа рассказали местные паблики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин пошутил об ...
- СТ Путин: ВСУ целена...
- СТ Путин обвинил Зап...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым