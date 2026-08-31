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ИА Регнум

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На окраине Красноярска жители заметили медведя, гуляющего по крыше дома

На окраине Красноярска жители заметили медведя, гуляющего по крыше дома

На окраине Красноярска жители заметили медведя, гуляющего по крыше жилого дома. Об этом 31 августа рассказали местные паблики.

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