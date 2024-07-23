Мишустин: развитие Восточного полигона железных дорог является приоритетом

Премьер-министр России Михаил Мишустин в беседе с представителями студотрядов во время посещения Дальневосточного государственного университета путей сообщения назвал развитие Восточного полигона железных дорог (объединяет БАМ и Транссиб) приоритетом, подтвердив, что провозные мощности двух магистралей намерены нарастить до 270 млн тонн по итогам 2032 года.
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