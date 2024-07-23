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Мишустин: развитие Восточного полигона железных дорог является приоритетом

Мишустин: развитие Восточного полигона железных дорог является приоритетом

Премьер-министр России Михаил Мишустин в беседе с представителями студотрядов во время посещения Дальневосточного государственного университета путей сообщения назвал развитие Восточного полигона железных дорог (объединяет БАМ и Транссиб) приоритетом, подтвердив, что провозные мощности двух магистралей намерены нарастить до 270 млн тонн по итогам 2032 года.

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Может, придёт мысль. что и газифицировать наши городки и сёла тоже перспективно. А потом и с жилищем что-нибудь придумают и тд
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16 час.

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