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Путин поздравил военнослужащих с Днем пограничника

Путин поздравил военнослужащих с Днем пограничника

Пограничная служба России четко и мужественно выполняет свою работу на участках границы в районах проведения специальной военной операции на Украине, сказал 28 мая президент России Владимир Путин в своем поздравительном видео к Дню пограничника.

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