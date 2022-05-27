Путин поздравил военнослужащих с Днем пограничника

Пограничная служба России четко и мужественно выполняет свою работу на участках границы в районах проведения специальной военной операции на Украине, сказал 28 мая президент России Владимир Путин в своем поздравительном видео к Дню пограничника.
Пограничная служба России четко и мужественно выполняет свою работу на участках границы в районах проведения специальной военной операции на Украине, сказал 28 мая президент России Владимир Путин в своем поздравительном видео к Дню пограничника.
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