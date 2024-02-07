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Анонс интервью Путина Карлсону набрал 54 миллиона просмотров 

Анонс интервью Путина Карлсону набрал 54 миллиона просмотров 

Видеообращение американского журналиста Такера Карлсона из Москвы, в котором он анонсировал интервью с Президентом России Владимиром Путиным, набрало более 50 миллионов просмотров за девять часов, пишет "Южный Федеральный".

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