Анонс интервью Путина Карлсону набрал 54 миллиона просмотров 

Видеообращение американского журналиста Такера Карлсона из Москвы, в котором он анонсировал интервью с Президентом России Владимиром Путиным, набрало более 50 миллионов просмотров за девять часов, пишет "Южный Федеральный".
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