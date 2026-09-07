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Газета «Культура»

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Российский национальный музей музыки представил в Риме выставку «Двойной портрет на фоне века»

Российский национальный музей музыки представил в Риме выставку «Двойной портрет на фоне века»

В Русском доме в Риме стартовал выставочный проект, приуроченный к двум крупным юбилейным датам. Российский национальный музей музыки представил экспозицию «Двойной портрет на фоне века», посвященную 135-летию Сергея Прокофьева и 120-летию Дмитрия Шостаковича.

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