Анна Щербакова из танцев на льду: «Столкновение не повлияло на наш прокат. Голова чуть-чуть болит, надеюсь, завтра все будет хорошо»

Танцевальный дуэт столкнулся перед ритм-танцем с Елизаветой Шичиной и Павлом Дроздом. Щербакова: Такое столкновение не повлияло на наш прокат, мы показали, что наработали за перерыв после этапов, наоборот, взбодрились, сели в ножки, проконтролировали.