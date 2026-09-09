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Новая глава для будущего короля: принц Джордж поступил в Итонский колледж

Новая глава для будущего короля: принц Джордж поступил в Итонский колледж

Тринадцатилетний принц Джордж, второй в очереди на британский престол, сделал важный шаг во взрослую жизнь.

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