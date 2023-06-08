Названы пять признаков, по которым можно вычислить россиян в Таиланде

Отдохнувшая в Таиланде туристка из РФ объяснила, как на местных курортах быстро вычислить россиян. По словам женщины, на Пхукете ее соотечественников так много, что остров превратился в своеобразный «пригород Сочи».
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