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Глава "Нафтогаза" увидел в "Северном потоке" угрозу прозападной ориентации стран

Глава "Нафтогаза" увидел в "Северном потоке" угрозу прозападной ориентации стран

Глава украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко выразил опасение в связи с тем, что завершение строительства газопровода "Северный поток - 2" может отрицательно сказаться на прозападной ориентации многих стран Восточной Европы, включая Украину.

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