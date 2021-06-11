Глава "Нафтогаза" увидел в "Северном потоке" угрозу прозападной ориентации стран

Глава украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко выразил опасение в связи с тем, что завершение строительства газопровода "Северный поток - 2" может отрицательно сказаться на прозападной ориентации многих стран Восточной Европы, включая Украину.
Глава украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко выразил опасение в связи с тем, что завершение строительства газопровода "Северный поток - 2" может отрицательно сказаться на прозападной ориентации многих стран Восточной Европы, включая Украину.
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