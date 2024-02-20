Ростислав Шапошников: Пилот Максим Кузьминов был использован и выброшен украинской властью

Мое исключительно личное мнение в контексте гибели пилота Максима Кузьминова, который в августе 2023 года угнал в Украину вертолет Ми-8 (безотносительно того, реально ли гибель, или инсценировка, или что-то еще, комментирую просто сам факт новости).