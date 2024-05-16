Специалист Шлома: отмена льготной ипотеки повлияет на вторичный рынок Москвы

Директор направления «Вторичный рынок» «ИНКОМ-Недвижимости» Сергей Шлома выразил мнение, что этим летом покупательский спрос на вторичном рынке Москвы будет примерно на 10% ниже, чем в активное время — весной или осенью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии