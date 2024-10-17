Этих музейных хранителей можно почесать за ушком!

А вы знали, что в российских музеях работают не только люди, но и четвероногие специалисты? У них и официальные должности есть, а у некоторых даже свой “кабинет”! Александр Гальперин / SputnikСамые известные, конечно, – эрмитажные коты.
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