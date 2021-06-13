Славянская доктрина

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Записки колымчанина П81

Записки колымчанина П81

ИЗВЕСТНЫЙ ФЛАГ НЕИЗВЕСТНОЙ СТРАНЫ Хочу поделиться замечательным исследованием истории флагов Тартарии.

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Юрий Ильинов
Бразильская корова по кличке Марилия породы Джироландо вошла в Книгу рекордов Гиннеса за крупнейшие в мире надои молока. Об этом стало известно на одном из местных турниров. Во время соревнований от животного за три дойки удалось получить 127,57 килограмма. Это оказалось на 17 с лишним больше чем у прошлой рекордсменки – кубинской коровы, которая стала победительницей в 1981 году. По словам одного из владельцев животного, Густаво Соуза, это было первое подобное событие для животного, но она победила с большим отрывом как от прошлой победительницы, так и от всех остальных участниц. Хозяин также рассказал, что она дала хорошее потомство – один бычок и восемь тёлок. Причём выращены они были с помощью ЭКО. Порода Джироландо выведена несколько лет назад скрещиванием голландской породы и зебу. Она сочетает в себе высокую молочную продуктивность от первого и способность давать большое потомство от второго родственника. https://www.facebook.com/margo.rita.3726/videos/276377967507903

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