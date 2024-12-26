Светлана Лужецкая: Новый специальный налоговый режим обсудили на семинаре с УФНС России по Республике Крым

В рамках расширенного заседания Общественного совета Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике Крым Светланой Лужецкой совместно с Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Крым проведен семинар по вопросам введения в действие специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» на территории республики.