В чем причина оглупления части граждан украинской территории? То, что видны сектантские технологии – факт! Но и то, что далеко не все на них повелись – тоже фак! В чем причина такого раскола и что повлияло на тех, на кого не повлияли сектантские методы? Считаю, что причина в смене культурного кода.
Стадо желудков
Комментарии
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mark1970 Маргулан Токсанбаев
Согласен. Абсолютно. "Золотой телец" становится смыслом жизни. Очень надеюсь, что этот самый "разворот" к старым понятиям чести и дружбы, старому пониманию образования состоится. Иначе - всё. Ибо страшно жить среди людей, которые вместо того, чтобы помочь хватают телефоны и начинают снимать, чтобы получить свои лайки и просмотры, которые потом можно монетизировать. Страшно и противно
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