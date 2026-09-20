В Армении более 600 россиян проголосовали на выборах в Госдуму РФ

В Армении голосование на выборах в Государственную Думу РФ проходит без зафиксированных нарушений. Такая информация была предоставлена Sputnik Армения советником Ереванского филиала Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств — участников МПА СНГ Владой Аведян.