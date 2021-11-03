Художник Владимир Фёдоров. Ощущение Красоты.

Нет ничего лучше тихого осеннего дня. По глубине и ясности чувств, которые он открывает, с ним не сравнится ни весенний день, полный ароматами и красками молодости, ни летний день - полного здоровья, сил, вкуса к жизни во всех её проявлениях.