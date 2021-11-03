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Художник Владимир Фёдоров. Ощущение Красоты.

Художник Владимир Фёдоров. Ощущение Красоты.

   Нет ничего лучше тихого осеннего дня. По глубине и ясности чувств, которые он открывает, с ним не сравнится ни весенний день, полный ароматами и красками молодости, ни летний день - полного здоровья, сил, вкуса к жизни во всех её проявлениях.

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Александр Клюянов
Не фото-, а именно суперреализм, т.е. с острым глазом, твёрдой рукой и тонким чувством. Трудяга!
Валентина Филиппова
Все клокочет! Все меняется в окружающем мире! Все показано в движении и ты ощущаешь это движение! Браво В.Федорову!

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