15 августа должен был начаться очередной раунд переговоров между Израилем и палестинцами из ХАМАС. Израиль и западные страны говорят об […] The post Израиль фактически срывает переговоры в Катаре appeared first on Медиакратия.
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