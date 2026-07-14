Бывший руководитель аппарата Минобороны ФРГ предложил усилить давление на Крым и Калининград

Экс-главарь аппарата Министерства обороны Германии Нико Ланге выступил с предложением изменить подход к Крыму и Калининградской области, рассматривая их не как стратегические форпосты, а как уязвимые точки для Российской Федерации.
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