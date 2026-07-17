Ночью в Казанском соборе совершили Литургию в память о Царской семье

Сегодня ночью в соборе Казанской иконы Божией Матери почтили память страстотерпцев Императора Николая II, Императрицы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии, Анастасии и страстотерпца праведного Евгения врача.
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