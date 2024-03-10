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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гвардиола о словах Трента про титулы «Сити»: «Многие думают так же, как правый защитник «Ливерпуля». Без мнения сторонних людей, хорошее оно или плохое, не обойтись»

Ранее Трент Александер-Арнольд назвал «Манчестер Сити» машиной, созданной для побед. Защитник «Ливерпуля» заявил, что трофеи мерсисайдцев будут значить больше для команды и их болельщиков из-за различной финансовой ситуации в клубах.

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