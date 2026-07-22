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Царьград

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АНО "Цифровая экономика" открыла линию для бизнес-предложений

АНО "Цифровая экономика" открыла линию для бизнес-предложений

АНО "Цифровая экономика" запустила горячую линию для сбора предложений от бизнеса по регулированию цифровой экономики.

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