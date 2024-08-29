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На Кубани выплату педагогам увеличили до 10 тыс. рублей

На Кубани выплату педагогам увеличили до 10 тыс. рублей

Ежегодная выплата учителям станет больше на 5 тыс. рублей с января 2025 года.В Краснодарском крае с января следующего года увеличат надбавку педагогам ко Дню знаний до 10 тыс.

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