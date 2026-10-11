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MeMo-Logic

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Кто работает, тот не ест: трудоголики доедают за другими членами семьи

Кто работает, тот не ест: трудоголики доедают за другими членами семьи

Самого работящего члена семьи кормят по остаточному принципу, поэтому они чаще других домочадцев «пролетают» мимо правильного питания .

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