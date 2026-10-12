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Аргументы недели

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Собянин: Шелепихинская набережная открыта после реконструкции

Собянин: Шелепихинская набережная открыта после реконструкции

Сергей Собянин открыл Шелепихинскую набережную после завершения реконструкции.«Мы за три года реконструировали в районе “Большого Сити” семь участков набережных Москвы: с правого и с левого течения реки.

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