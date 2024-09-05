Подобрали оптимальную ставку на суперматч.Сборная Франции примет команду Италии на «Парк де Пренс». Делаем прогноз на встречу с хорошим коэффициентом, знакомимся с мнением букмекеров и рассказываем, где можно посмотреть прямую трансляцию матча.