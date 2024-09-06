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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пегула о том, что проигрывала Муховой 1:6, 0:2: «Мне плакать хотелось – это же позорище. Она меня уничтожала»

Пегула о том, что проигрывала Муховой 1:6, 0:2: «Мне плакать хотелось – это же позорище. Она меня уничтожала»

Она уступала 1:6, 0:2 и 30:40 на подаче, но в итоге выиграла – 1:6, 6:4, 6:2. «Я плохо начала, а она играла невероятно.

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