Архангельская область получит 226,8 млн на льготы по ЖКХ

Архангельская область получит 226,8 миллиона рублей из федерального бюджета для предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, сообщил в соцсетях губернатор Александр Цыбульский.
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