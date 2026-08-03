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Царьград

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Архангельская область получит 226,8 млн на льготы по ЖКХ

Архангельская область получит 226,8 млн на льготы по ЖКХ

Архангельская область получит 226,8 миллиона рублей из федерального бюджета для предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, сообщил в соцсетях губернатор Александр Цыбульский.

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