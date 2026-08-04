Путин подписал закон о регулировании криптовалют в России

Путин подписал закон, регулирующий обращение криптовалют в России. Документ вводит механизм приобретения цифровых валют у лицензированных посредников, определяет, в каких случаях можно будет расплачиваться токенами, а также устанавливает критерии криптовалют, которые будут обращаться на бирже.
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