Путин подписал закон о регулировании криптовалют в России

Путин подписал закон, регулирующий обращение криптовалют в России. Документ вводит механизм приобретения цифровых валют у лицензированных посредников, определяет, в каких случаях можно будет расплачиваться токенами, а также устанавливает критерии криптовалют, которые будут обращаться на бирже.