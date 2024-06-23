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Пушков назвал пустотой политическое движение Макрона

В случае если во Франции исчезнет "макронизм", то никто этого даже и не заметит. Движение французского лидера Эммануэля Макрона является пустым, заявил в Telegram-канале глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, реагируя на высказывания бывшего президента Пятой республики Франсуа Олланда об окончании "макронизма".

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