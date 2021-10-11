У границ России над Литвой пролетели B-1B ВВС США, способные нести ядерное оружие

ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Пара американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer пролетела над Литвой вблизи российских границ, сообщило командование ВВС США в Европе и Африке.
Популярные статьи
- Молдавия попросила ЕС о чрезвычайных поставках газа из-за задранных Россией цен
- Какой прок для граждан России от того, что "Газпром" ежегодно зарабатывает миллиарды долларов? Где "моя доля", господин Миллер?
- Какой прок для граждан России от того, что "Газпром" ежегодно зарабатывает миллиарды долларов? Где "моя доля", господин Миллер?
Свежие комментарии