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У границ России над Литвой пролетели B-1B ВВС США, способные нести ядерное оружие

У границ России над Литвой пролетели B-1B ВВС США, способные нести ядерное оружие

ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Пара американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer пролетела над Литвой вблизи российских границ, сообщило командование ВВС США в Европе и Африке.

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