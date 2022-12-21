Аэратор для смесителя — принцип действия, виды, обслуживание и ремонт устройства

Экономия воды для многих из нас сегодня не просто дань моде, а скорее необходимость. И облегчить решение поставленной задачи помогает аэратор для смесителя – функциональная насадка, способствующая рассеиванию и сохранению интенсивности струи.
Экономия воды для многих из нас сегодня не просто дань моде, а скорее необходимость. И облегчить решение поставленной задачи помогает аэратор для смесителя – функциональная насадка, способствующая рассеиванию и сохранению интенсивности струи.
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