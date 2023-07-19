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Сенатор Никонорова заявила, что ООН уже не может скрывать гибель детей при обстрелах ВСУ

Сенатор Никонорова заявила, что ООН уже не может скрывать гибель детей при обстрелах ВСУ

Сенатор от ДНР, член парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей Наталья Никонорова заявила, что ООН уже не может скрывать правду о погибших и раненых в результате украинских обстрелов детях, сообщает РИА Новости.

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