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GT: На АЭС в Японии после землетрясений вылилась активная вода

GT: На АЭС в Японии после землетрясений вылилась активная вода

По данным издания Global Times, на японской атомной электростанции «Касивадзаки-Карива» из охладительных бассейнов нескольких реакторов вытекла активная вода после случившегося первого января землетрясения.

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