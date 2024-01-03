GT: На АЭС в Японии после землетрясений вылилась активная вода

По данным издания Global Times, на японской атомной электростанции «Касивадзаки-Карива» из охладительных бассейнов нескольких реакторов вытекла активная вода после случившегося первого января землетрясения.
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