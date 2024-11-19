Показано, как будут вырубать Березовую рощу в Академическом. Фото

В Екатеринбурге Березовая роща, которую планируют разбить в рамках дальнейшей застройки Академического района «Атомстройкомплекс», может остаться без насаждений из-за перегруженности активностями и большого количества людей, что будут посещать территорию.
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