Фигуристка Елизавета Осокина сообщила, что их пара с Артемом Грицаенко распалась. «Дорогие друзья, болельщики и все, кто нас поддерживал и проходил нелегкий путь нашей карьеры вместе с нами! Наш с Артемом совместный путь подошел к концу.