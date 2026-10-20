"Если вы их не выдворите, у вас не будет Франции", – сказал он журналистам в Белом доме. По словам Трампа, кризис вызван "ошибочной миграционной политикой" и "ввозом людей, которые, по сути, ненавидят Францию".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Литва отвергла св...
- ЕС переплатил за ...
- Гарантии безопасн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым