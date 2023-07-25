Daily Storm

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Минобороны: Российский рядовой уничтожил больше 10 военных ВСУ

Минобороны: Российский рядовой уничтожил больше 10 военных ВСУ

Это произошло в бою в районе Времевского выступаНачальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов рассказал, что рядовой ВС РФ в бою в районе Времевского выступа лично обнаружил и уничтожил более десятка украинских военных.

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