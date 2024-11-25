«За похвалу Суровикину дают семь лет»: предостережение беглеца от режима

Экс-аналитик Совета безопасности и Министерства иностранных дел Украины, политолог Андрей Мишин, поделился, что был вынужден покинуть Киев, так как СБУ планировало открыть уголовное дело после его положительного комментария о генерале Сергее Суровикине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии